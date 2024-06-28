Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?

Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 24 takımın mücadele ettiği grup aşaması sona erdi. Gruplarında ilk ikiye giren 12 takım ile en iyi 4 grup üçüncüsünün son 16 turunda yoluna devam ettiği turnuva, şu ana kadar kırılan rekorlarla tarihteki yerini aldı. Peki, Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? Detaylar...

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇINDA KAÇ SARI KART ÇIKTI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanırken birbirinden özel başarı hikayeleri de yazıldı. A Milli Takımımızın da son 16'ya kalmayı başardığı turnuva, daha bitmeden tarihe geçmeyi başardı. Birçok rekorun kırıldığı EURO 2024'te milli yıldızımız Arda Güler, çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırarken şampiyona tarihinin en çok kart çıkan maçı ise Türkiye-Çekya karşılaşması oldu.

RONALDO'NUN REKORUNU ARDA KIRDI

Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Daha önce bu rekor, 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunuyordu.

EN ÇOK KART TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇINDA ÇIKTI

Çekya ile Türkiye arasındaki karşılaşma, turnuva tarihinde en fazla kart çıkan maç oldu. Rumen hakem Istvan Kovacs, müsabakada 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kez kartına başvurdu. Mücadele boyunca Çekya'ya 5 sarı ve 2 kırmızı kart, Türkiye'ye ise 11 sarı kart çıktı.

TARİHİN EN FARKLI AÇILIŞ MAÇI

Almanya Milli Takımı, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti aldı.EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 ile geçen "Panzerler", bu skorla turnuva tarihine geçti. Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu. Ayrıca Alman futbolcu Florian Wirtz, 21 yaş 42 günlükken İskoçya'ya karşı bulduğu golle, turnuva tarihinde açılış golünü atan ve Almanya adına Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandıran en genç futbolcu olmayı başardı.