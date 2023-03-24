Çekya - Polonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Çekya - Polonya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çekya - Polonya maçı oldu. Peki, Çekya - Polonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Çekya - Polonya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Çekya - Polonya maçı ne zaman başlayacak? Çekya - Polonya maçının özeti nerede yayınlanır? Çekya - Polonya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...