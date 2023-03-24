Çekya - Polonya UEFA UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün başlayacak. Maçın Türkiye kanallarında yayını var mı merak ediliyor. Peki, Çekya - Polonya maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Çekya - Polonya Euro 2024 maçı TV'de yok mu, nereden izlenir? İşte detaylar...

Çekya - Polonya maçını izlemek isteyenler maçın TV'de yayını olmadığını öğrenince maçın nereden izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Çekya - Polonya maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Çekya - Polonya Euro 2024 eleme maçı TV'de yok mu, nereden izlenir? Çekya - Polonya hangi platformdan izlenir? Çekya - Polonya maçının özeti nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

ÇEKYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekya - Polonya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

ÇEKYA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

ÇEKYA - POLONYA MAÇININ YAYINI NEDEN YOK?

Bazen aynı saatte birçok eleme maçı olunca 1-2 maç yayına verilmeyebiliyor. Bugün de aynı şekilde birçok Euro 2024 eleme maçı oynanacak. Bu maçlardan Çekya - Polonya maçı TV'de veya platformlarda verilmeyecektir. Fakat Çekya - Polonya maçını yabancı kaynaklardan seyredebilirsiniz.

ÇEKYA - POLONYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Prag'da, Eden Stadyumu'nda oynanacak.