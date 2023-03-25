Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çekya - Polonya maçı oldu. Çekya - Polonya maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Çekya - Polonya maçının özeti yayınlandı mı? Çekya - Polonya maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...
Çekya - Polonya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Maçın Türkiye Televizyonlarında yayını bulunmamaktadır.
Maçın yayını maalesef bulunmuyor. Yabancı kaynaklardan maçı seyredebilirsiniz.
Maç 3-0 Çek Cumhuriyeti'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Çekya 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Çekya'nın golleri:
- 1. dakika : Ladislav Krejci
- 3. dakika : Tomas Cvancara
- 64. dakika : Jan Kuchta
Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor. Maç özetini yabancı Youtube kanallarından seyredebilirsiniz. Türkiye'de maçın yayını olmadığı için özeti hangi kanalda verilecek bilinmiyor.