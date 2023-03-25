Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çekya - Polonya maçı oldu. Çekya - Polonya maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Çekya - Polonya maçının özeti yayınlandı mı? Çekya - Polonya maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

ÇEKYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekya - Polonya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

ÇEKYA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye Televizyonlarında yayını bulunmamaktadır.

ÇEKYA - POLONYA MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Maçın yayını maalesef bulunmuyor. Yabancı kaynaklardan maçı seyredebilirsiniz.

ÇEKYA - POLONYA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-0 Çek Cumhuriyeti'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

ÇEKYA - POLONYA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Çekya 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Çekya'nın golleri:

1. dakika : Ladislav Krejci

Ladislav Krejci 3. dakika : Tomas Cvancara

Tomas Cvancara 64. dakika : Jan Kuchta

ÇEKYA - POLONYA MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI, NEREDE YAYINLANIR?

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor. Maç özetini yabancı Youtube kanallarından seyredebilirsiniz. Türkiye'de maçın yayını olmadığı için özeti hangi kanalda verilecek bilinmiyor.