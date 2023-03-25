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Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

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Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çekya - Polonya maçı oldu. Çekya - Polonya maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Çekya - Polonya maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Çekya - Polonya maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Çekya - Polonya maçının özeti yayınlandı mı? Çekya - Polonya maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

Çekya - Polonya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçın Türkiye Televizyonlarında yayını bulunmamaktadır.

Maçın yayını maalesef bulunmuyor. Yabancı kaynaklardan maçı seyredebilirsiniz.

Maç 3-0 Çek Cumhuriyeti'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Çekya 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Çekya'nın golleri:

  • 1. dakika : Ladislav Krejci
  • 3. dakika : Tomas Cvancara
  • 64. dakika : Jan Kuchta

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor. Maç özetini yabancı Youtube kanallarından seyredebilirsiniz. Türkiye'de maçın yayını olmadığı için özeti hangi kanalda verilecek bilinmiyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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