Çekya hangi kıtada? Çekya başkenti neresi? Çekya'nın şehirleri neler?

Çekya, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Batısında Almanya, güneyinde Avusturya, doğusunda Slovakya ve kuzeyinde Polonya ile sınırları bulunmaktadır. Ülke, coğrafi konumu itibariyle Avrupa'nın kalbinde yer alır.

Çekya, Orta Avrupa'daki bu inci, tarihi şehirleri, kaleleri ve kültürel etkinlikleriyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Tarih severler ve sanat tutkunları için ideal bir destinasyon olan Çekya, Orta Avrupa'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

ÇEKYA HANGİ KITADA?

Çekya, Orta Avrupa'nın kalbinde, tarihi geçmişi ve büyüleyici şehirleri ile bilinen bir ülkedir. Bu Orta Avrupa ülkesi, zengin tarihi mirası ve etkileyici kültürel dokusuyla ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor.

ÇEKYA BAŞKENTİ NERESİ?

Çekya'nın başkenti Prag, tarihi mimarisi ve romantik atmosferi ile ünlüdür. Vltava Nehri kıyısında yer alan bu büyülü şehir, gotik ve barok tarzdaki yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırır. Aynı zamanda, Çekya'nın idari, kültürel ve ekonomik merkezi olarak önemli bir rol oynamaktadır.

ÇEKYA HANGİ DİL KONUŞULUYOR?

Ülkenin resmi dili Çekçe'dir. Çekçe, günlük yaşamın yanı sıra resmi belgelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Çekya'nın kültürel zenginliği, dilinde ve folklorunda da kendini gösterir, bu da ülkenin geçmişine ve geleneğine olan bağlılığını vurgular.