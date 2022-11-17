Çekya Dünya Kupası'nda var mı? Çekya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Çekya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Çekya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Çekya Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Çekya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

ÇEKYA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Çekya 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?