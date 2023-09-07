Çekya-Arnavutluk maçı hangi kanalda? Çekya-Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
EURO 2024 grup eleme maçları devam ediyor. Çekya Arnavutluk maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Çekya Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Çekya Arnavutluk maçı hangi kanalda?
Çekya Arnavutluk maçı hangi kanalda? EURO 2024 grup eleme maçları devam ediyor. Çekya Arnavutluk maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Çekya Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Çekya Arnavutluk maçı hangi kanalda? Detaylar...
Çekya - Arnavutluk maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır.
Çekya - Arnavutluk maçı saat 21.45'te başlayacak.
Çekya - Arnavutluk maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.
Çekya - Arnavutluk maçı Prag'da, Fortuna Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem