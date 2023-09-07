Çekya-Arnavutluk maçı hangi kanalda? Çekya-Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

EURO 2024 grup eleme maçları devam ediyor. Çekya Arnavutluk maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Çekya Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Çekya Arnavutluk maçı hangi kanalda?

Çekya Arnavutluk maçı hangi kanalda? EURO 2024 grup eleme maçları devam ediyor. Çekya Arnavutluk maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Çekya Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Çekya Arnavutluk maçı hangi kanalda? Detaylar...

ÇEKYA - ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya - Arnavutluk maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

ÇEKYA - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya - Arnavutluk maçı saat 21.45'te başlayacak.

ÇEKYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

Çekya - Arnavutluk maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

ÇEKYA - ARNAVUTLUK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çekya - Arnavutluk maçı Prag'da, Fortuna Arena Stadyumu'nda oynanacak.