Kahramanmaraş'ta olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar Çekmeköy zemini sağlam mı? Merak etmekte. Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler, Anadolu Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler araştırılıyor. Peki, Çekmeköy zemini sağlam mı? Çekmeköy deprem bölgesi mi, deprem riski var mı?

Çekmeköy zemini sağlam mı? Merak edilen konumlar arasında aranıyor ve arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Birçok vatandaş İstanbul'da beklenen depremin hangi illeri ve ilçeleri etkileyeceğini merak ediyor. Peki, Çekmeköy zemini sağlam mı? Çekmeköy deprem bölgesi mi, deprem riski var mı?

ÇEKMEKÖY ZEMİNİ SAĞLAM MI?

Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı (batı segmenti) boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına göre bu alandaki deprem riski Silivri'den-Büyükçekmece açıklarına uzanan orta segmentten daha düşük olarak yorumlanabilir.

İstanbul Deprem Haritası Risk açısından hem 2'inci hem de 3'üncü grupta yer alan ve deprem riski yüksek olan illerin başında da İstanbul gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'da ise ilçelere ve semtlere göre deprem riskinde artış ya da azalma söz konusudur.

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler: