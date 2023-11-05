Çekmeköy'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Cipe Çarptı

Çekmeköy'de seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen bir cipe çarptı ve daha sonra bir apartmanın boşluğuna düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

ÇEKMEKÖY'de cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen cipe çarptı. Otomobil daha sonra cadde üzerinde bulunan bir apartmanın boşluğuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 ENN 079 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen 34 ABC 803 plakalı cipe çarptı. Otomobilin çarptığı cip park halindeki bir araca çarparken, otomobil ise savrularak apartman boşluğuna düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araçlar incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.