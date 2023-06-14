Çekmeköy'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Çekmeköy'de, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kirazlıdere Mahallesi Kışla Caddesi'nde seyreden, Sündüz G'nin idaresindeki 34 SK 7588 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 VA 503 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Sündüz G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde karşı yönlerden gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması yer aldı.