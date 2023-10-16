Çekmeköy'de Otomobil Bahçeye Uçtu

Çekmeköy'de otomobiliyle yokuş aşağı seyreden sürücü, önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

ÇEKMEKÖY'de otomobiyle yokuş aşağı seyreden sürücü önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, bir evin bahçesine uçtu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PN 2756 plakalı otomobilin sürücüsü Umut Aydoğan, cadde üzerinde yokuş aşağı ilerlerken, önüne fırlayan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki bir evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. Olayda yaralanan olmazken, bahçeye uçan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ev sahibi Ali Cömert, "Bir fren sesiyle araba gürültüyle düştü bahçeye, şu ana kadar böyle bir şey gelmedi başımıza. Yaralı yok şoför kendisi çıktı. Olay anında ben yukarıda yatıyordum" dedi.