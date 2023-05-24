"Cehennemin kapılarını kapatacağız." Sözleri kısa süre önce Sinan Oğan'ın söylemleri ile gündem olurken bu kez de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ifade edildi. Peki, "Cehennemin kapılarını kapatacağız." ne demek?

"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ." NE DEMEK?

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı daha önce Sinan Oğan, "Vanlıları ancak Sinan Oğan anlar ve empati kurar. O yüzden de siz eğer Sinan Oğan'a oy verip, cumhurbaşkanı yaparsanız doğunun güneşi tüm Türkiye'yi ısıtmaya, tüm Türkiye'yi aydınlatmaya yetecektir. Yeter ki karar verelim, kavgayı bitirelim ve doğudan güneşi doğuralım. İkinci tura kalamadığımız takdirde ise cenneti vadedemezsek de, cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" demişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında "Cehennemin kapılarını kapatacağız." ifadesini kullandı.

Liderler henüz bu sözün siyasi anlamına ilişkin açıklama yapmadı.

Cehennemin kapılarını kapatacağız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2023