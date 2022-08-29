Cehennem Melekleri 2 filminin hem senaristliğini hem de başrollüğünü üstlendiği Sylvester Stallone filminin yönetmenliğini ise Simon West yürütüyor. Peki, Cehennem Melekleri konusu nedir? Cehennem Melekleri oyuncuları kim, ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik, kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanılsamanın ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde ise çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlarlar.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone

Jason Statham

Dolph Lundgren

Jet Li

Mickey Rourke

Bruce Willis

Randy Couture

Terry Crews

Stone Cold Steve Austin

Giselle Itié

Charisma Carpenter

Eric Roberts

David Zayas