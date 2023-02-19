Cehennem Melekleri konusu ne? Cehennem Melekleri oyuncu kadrosu! Cehennem Melekleri hangi yıl, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Cehennem Melekleri filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Cehennem Melekleri filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Cehennem Melekleri konusu ne? Cehennem Melekleri oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Cehennem Melekleri, Sylvester Stallone'nin hem yönetip hem oynadığı ABD yapımı filmdir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Cehennem Melekleri filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Cehennem Melekleri konusu ne? Cehennem Melekleri oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

CEHENNEM MELEKLERİ OYUNCU KADROSU!

Sylvester Stallone : "The Schizo", uzun zamandır harcananların ve takımının lideri.

Mickey Rourke: Tool, Cehennem Melekleri'ne yardımcı olup Ross'un eski ekibinden bir silah tüccarı.

Jason Statham: Lee Christmas, bir İngiliz Expendable takımın ikinci komutanı ve eski SAS askeri. Close Quarters Combat uzmanı. Bıçakları çok iyi kullanır.

Jet Li: Bao Thao, bir paralı asker.Vietnam 'lı.

Dolph Lundgren: Gunner Jensen, bir uzman ve savaş gazisi olan bir İsveçli bir Expendable.

Terry Crews: Hale Caeser, bir Expendable ve Bao Thao'nun en iyi arkadaşı. Aynı zamanda bir silah uzmanı.

Charisma Carpenter: Lacy, Lee Christmas'ın nişanlısı.

Eric Roberts: Monroe, bir dolandırıcı.C.I.A'in Expendables'i adaya göndermesinin asıl sebebi onun öldürülmesini istemeleridir.Marine

Randy Couture: Toll Road, Ross'un eski ekibinden bir Expendable.

David Zayas: General Garza, bir diktatör.

Giselle Itié: Sandra, General Garza'nın kızı.

Gary Daniels: The Brit, eski bir Expendable. General Garza'nın sağ kolu ve Expendables ile savaş yapmak istiyor.

Nick Searcy: Ajan Will Sands

Amin Joseph: Somali'li korsanların grup lideri.

Arnold Schwarzenegger, küçük bir rolde. Ross'un en eski ve güvenemediği adamlardan. Başkan olmak istiyor.

Bruce Willis, bir C.I.A ajanı. Ross'a kendini 'Bay Kilise' olarak tanıtır o ve ekibine General Garza'yı öldürmesi için para verir.

CEHENNEM MELEKLERİ KONUSU NE?

Cehennem Melekleri, 2010'da gösterime giren Sylvester Stallone'nin hem yönetip hem oynadığı ABD yapımı film.Filmde birkaç paralı askerin Güney Amerika'da, bir diktatörü devirme macerası konu edilmiştir. İkincisi 17 Ağustos 2012'de, üçüncüsü 15 Ağustos 2014'te çekilmiştir. 2016'da dördüncüsünün çekilmesi planlanmıştır.

CEHENNEM MELEKLERİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Sylvester Stallone ve Jason Statham gibi önemli oyuncuların yer aldığı Cehennem Melekleri filmi, 2010 yılında gösterime girmiştir.