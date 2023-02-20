Cehennem Melekleri 2 konusu ne? Cehennem Melekleri 2 oyuncu kadrosu! Cehennem Melekleri hangi yıl, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Cehennem Melekleri filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Cehennem Melekleri filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Cehennem Melekleri 2 konusu ne? Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Cehennem Melekleri ikinci filmde yönetmen koltuğunda Stallone yerine Simon West yer alırken, senaryoda Dave Callaham'da Sylvester Stallone'a eşlik etmiştir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Cehennem Melekleri filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Cehennem Melekleri 2 konusu ne? Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NE?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin planları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCU KADROSU

Sylvester Stallone

Jason Statham

Jet Li

Dolph Lundgren

Chuck Norris

Terry Crews

Liam Hemsworth

Randy Couture

Jean-Claude Van Damme

Arnold Schwarzenegger

Bruce Willis