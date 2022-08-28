Bugün Kanal D'de Cehennem filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cehennem filmi hangi ülke yapımıdır, ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Cehennem oyuncu kadrosunda kimler var? Cehennem konusu nedir? İşte detaylar...

Cehennem, Ron Howard 'ın yönettiği ve David Koepp tarafından Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cehennem filmi hangi ülke yapımıdır, ne zaman çıktı?

CEHENNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu

CEHENNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Cehennem, Ron Howard 'ın yönettiği ve David Koepp tarafından Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Film Melekler ve Şeytanlar'ın devamıdır. Filmin çekimleri 27 Nisan 2015'te Venedik, İtalya'da başladı ve 21 Temmuz 2015'te Budapeşte'de tamamladı. Film 14 Ekim 2016 tarihinde 3D ve 2D formatlarında, Da Vinci Şifresi'nin yayınlanmasından on yıl sonra ABD'de gösterime girdi.

Film eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler aldı, ancak 75 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine karşılık 220 milyon dolar hasılat elde etti.

CEHENNEM FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tom HanksRobert Langdon, Harvard University simge bilim profesörü

Felicity JonesDr. Sienna Brooks, Langdon'un kaçışına yardımcı olan bayan doktor.

Omar Sy Ajan Christoph Bruder, SRS komutanı.

Ben Foster Bertrand Zobrist, dünyadaki nüfus artışını durdurmak isteyen transhumanist bilim insanı.

Irrfan KhanHarry

Sidse Babett KnudsenElizabeth Sinskey, Dünya Sağlık Örgütü Görevlisi.

Ana Ularu Vayentha, Langdon'un peşindeki kadın.

Jon DonahueRichard

CEHENNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 27 Nisan 2015'te İtalya'nın Venedik kentinde başladı ve Nisan ayının sonundan itibaren İtalya'nın Floransa kentinde devam etti. Hanks'in yer aldığı açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında ve şehrin tarihi merkezinin başka yerlerinde çekildi. Floransa'daki Ponte Vecchio yakınlarındaki bir apartman binasında bazı ikinci birim gösterileri çekildi. Floransa'nın simgesel yapıları, nehri ve köprülerinin alçaktan uçan hava fotoğrafları 11 Mayıs 2015'te çekildi. Erken bir karavanda gösterilen bir sekans, bir Padova tren istasyonu işaretini taşıyor, ancak Padova halkı, sahnenin başka bir yerde yeniden yaratıldığını hemen fark etti. 5 Haziran 2015 itibarıyla filmin büyük bir kısmının Macaristan'ın Budapeşte kentinde Korda Stüdyoları'nda çekilmesi planlandı. Çekim 21 Temmuz 2015'te tamamlandı.