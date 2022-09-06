Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Cedi Osman, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Cedi Osman var. Peki, Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında ve nereli? Cedi Osman hangi takımda, hangi mevkii? Cedi Osman kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında ve nereli? Cedi Osman hangi takımda, hangi mevkii? Cedi Osman kariyeri

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, (d.8 Nisan 1995, Ohrid, Makedonya), Anadolu Efes SK forması giyen basketbolcu. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapmaktadır. Babası Türk, annesi Boşnak olan Cedi,1995 yılında Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi.Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı. Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için onu 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi. Saraybosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Efes Pilsen scout'ları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Cedi, 2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağırıldı ve Mario Hezonja ve Andrew Wiggins'inde forma giydiği Dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı.

CEDİ OSMAN KARİYERİ

Bosna Hersek ekibi, KK Bosna takımında 6 yaşında basketbol kariyerine başladı. Anadolu Efes SK, altyapısına gelişi 2007 senesinde gerçekleşti. İlk önce küçük takım ile lacivert beyazlı formayla tanışan Cedi, bu takımın ardından Anadolu Efes'in yıldız ve genç takım kategorilerinde de mücadele etti. 2011-12 sezonunda Anadolu Efes'in pilot takımı olan Pertevniyal'de mücadelesini sürdürdü. Cedi, 2012-13 sezonu için Anadolu Efes A Takımı'nda süre almak için bekledi. 2009-10 sezonunda Anadolu Efes ile Yıldız Takım kategorisinde Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğunu, 2011-12 sezonunda da Pertevniyal ile Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğu'nu elde etti. 2014 Avrupa Sampiyonasi daEn iyi 5'ine secilidi ayrıca turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını aldı. 2014-2015 sezonunda Anadolu Efes formasıyla ligde final oynama başarısını gösteren Cedi Osman, aynı sezon Türkiye Kupası'nı kazandı. 2015 NBA Draft'ına katılan Cedi, 2. tur 31. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçildi. Genç basketbolcunun hakları aynı gün takasla Cleveland Cavaliers'a geçti. Cedi Osman NBA'ye 2017 yılında gitmeyi hedeflediğini bir röportajında dile getirmiştir. 2015-2016 sezonun başında, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 76-74 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır. Bu zaferden sonra Türkiye Kupası'ndan elenmelerine rağmen Cedi ve takım arkadaşları Euroleague'de Top-16'ya kalma başarısını gösterdiler. Cedi Osman 23 maça çıktığı Euroleague'de maç başına sahada kaldığı 20 dakikada 7.9 sayı ve 3.1 ribaund üretti. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise 22 dakika sahada kalarak sezonu 9.7 sayı ve 3.6 ribaund istatistikleriyle tamamladı. 2.01 boya sahip olan basketbolcu, kısa forvet pozisyonunda oynarken bazen şutor gard olarak da yer alıyor.

CEDİ OSMAN HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu 2017 yılından beri

Cleveland Cavaliers takımında forma giymektedir. 16 numaralı formayı giymektedir.