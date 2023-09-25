Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlunun Kur'an yakan kişiyi tekme tokat dövdüğü anları paylaştı: Gurur duyuyorum
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yakmakla suçlanan Nikita Zhuravel'i gözaltındayken tekme tokat dövdüğü görüntüleri paylaştı. Görüntülerle ilgili konuşan Ramazan Kadirov, "Herhangi bir kutsal yazıya zarar veren herkesin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Adam'ın davranışından gurur duyuyorum." dedi.
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan Nikita Zhuravel'i tekme tokat dövdüğü görüntüleri paylaştı.
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yakmakla suçlanan Nikita Zhuravel'i gözaltındayken dövdüğü görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Adam Kadirov'un Zhuravel'i tekme tokat dövdüğü görüldü.
Görüntüler tıklanma rekoru kırarken, Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'a destek verdi. Ramazan Kadirov yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onu yendi ve doğru olanı yaptı. Dahası, herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.
Ülkemizin dini değerleri koruyan eşsiz bir kanunu var ve bunlar devlet tarafından en üst düzeyde korunuyor. Hiç abartmadan, evet, Adam'ın davranışından gurur duyuyorum."