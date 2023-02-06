Depremin etkisini en fazla hissettirdiği illerimizden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen görüntüler endişeleri daha da artırdı. Hatay Antakya'ya bağlı Cebrail Mahallesi ise Twitter'da TT oldu. Peki, Cebrail Mahallesi nerede? Cebrail Mahallesi hangi ile, ilçeye bağlı?

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım var. Cebrail Mahallesi nerede? Cebrail Mahallesi hangi ile, ilçeye bağlı?

CEBRAİL MAHALLESİ NEREDE?

Depremin etkisini en fazla hissettirdiği illerimizden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen görüntüler endişeleri daha da artırdı. Hatay Antakya'ya bağlı Cebrail Mahallesi ise Twitter'da TT oldu. Bölgede ikamet eden yakınlarına ulaşamadıkları ifade eden sosyal medya kullanıcıları, açık adres vererek ekipleri bölgeye yönlendirmeye çalışıyor. Cebrail Mahallesi'yle ilgili şimdiye kadar 100 bine yakın tweet atıldı.