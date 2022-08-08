Oyunculuk alanında kendisini geliştiren ve bu alana yönelen Cebrail Çelebi, genç yaşına rağmen önemli başarılar elde etmiştir.

Kariyer hayatında temel olarak oyunculuğun yer alması, Çelebi'nin bu alanda önemli adımlar atmasını sağlamıştır. Mazıdağı'nda dünyaya gelen Cebrail Çelebi aslen Diyarbakırlıdır. Daha sonra ailesiyle birlikte Diyarbakır'a yerleşmiş ve burada yaşantısını sürdürmeye başlamıştır. Peki Cebrail Çelebi kimdir, kariyer hayatıyla ilgili detaylar nelerdir?

Aslen Diyarbakırlı

13.02.1984 tarihinde Mazıdağı'nda dünyaya gelen Cebrail Çelebi, kendisini farklı alanlarda yetiştiren bir isimdir. Mazıdağı'nda doğsa da bir süre sonra Diyarbakır'a yerleşerek yaşamlarını burada devam ettirmişlerdir. Mardin'den Diyarbakır'a giden ailesi ile farklı bir şehirde yaşam kurduklarını söylemek mümkündür.

Eğitim hayatına da Diyarbakır'da devam eden Çelebi, küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duymuş ve bu alanda çeşitli eğitimlere katılmıştır. Bu nedenle oyunculuğun kendisi için çok önemli olduğunu ve ileride oyunculuğu profesyonel olarak oyunculuk yapmak istediğini ifade etmektedir.

Ortaokul Eğitimini Tamamladı

İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayan Cebrail Çelebi, lise öğrenimine başlamasa da ilgi duyduğu alanlarda kendisin geliştirmek adına çeşitli eğitimlere katılmıştır. Oyunculuk eğitimleri, bunların içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Profesyonel oyunculuk yapmak istediği için temel olarak bu alana yoğunlaştığı ve bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiği görülmektedir.

Oyunculuğa Yönelerek Bu Alanda Kendisini Geliştirdi

Oyunculuğu sevdiğini, bu alanda kendini geliştirmek istediğini ifade eden Cebrail Çelebi, oyunculuğun çok özel bir alan olduğunu da belirtti. Profesyonel bir şekilde oyuncu olmak isteyenlerin emek sarf etmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Çelebi, farklı alanlara da ilgi duyduğunu ifade etti.

Temel Hedefi Oyuncu Olmak

Hayatta tek bir şeye odaklanmanın kısır döngü yarattığını belirten Cebrail Çelebi, farklı alanlara ilgi duyduğunu, bu alanlarda kendisini geliştirebilmek için güncel gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. Halihazırda oyunculuk alanında gelişmeleri takip etmekte ve bu alanda ön plana çıkabilmek için gerekli eğitimleri almaktadır.

Oyunculuk eğitimlerinin yanı sıra ilgi duyduğu alanlara yönelik de eğitimleri de alan ve kariyer hayatında farklı kapılar açan Çelebi, tek bir alana yoğunlaşmanın güzel ama kısır bir uğraşı olduğunu da sözlerine ekledi.