Cebinizde servet yatıyor olabilir! Eski Twitter logolu telefonlar 59.328 liradan satışa çıkıyor

Eski Twitter logolu telefonlar 59.328 liradan satışa çıkıyor. Güncellemeleri hemen kapatın! Henüz güncelleme almamış ve eski Twitter logosu ile ismine sahip telefonlar değer kazandı.

Elon Musk'ın her gün yeni değişikliklere imza attığı Twitter tarihe karıştı. Ünlü sosyal medya platformunun ismi "X" oldu ve ikonik kuş logosu değişti. Bu değişiklik "X" kullanıcılarını tatmin etmedi. Twitter adını ve logosunu özleyen birçok kullanıcı Elon Musk'a tepki gösterdi.

ESKİ LOGOLAR KIYMETE BİNDİ



Henüz güncelleme almayan eski model telefonlarda ise uygulama Twitter logosuna ve ismine sahip. Eski logolu telefonlar şimdiden koleksiyoncuların iştahını kabarttı.

Kanadalı bir teknoloji yazarı, "X" platformunda yaptığı paylaşımda telefonunda eski Twitter yüklü olduğunu gösterdi ve telefonunun 2.200 dolardan satışa çıkardı. Türk lirasıyla 59 bin 328 lira eden telefonun kaç liradan satılacağı ise merak konusu oldu. Söz konusu paylaşım dünya genelinde 15 milyon görüntülenmeyi aştı.