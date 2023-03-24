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Cebelitarık - Yunanistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Cebelitarık - Yunanistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Cebelitarık - Yunanistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Cebelitarık - Yunanistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Cebelitarık - Yunanistan maçı oldu. Peki, Cebelitarık - Yunanistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Cebelitarık - Yunanistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Cebelitarık - Yunanistan maçı ne zaman başlayacak? Cebelitarık - Yunanistan maçının özeti nerede yayınlanır? Cebelitarık - Yunanistan maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Cebelitarık - Yunanistan maçı olacak. Peki, Cebelitarık - Yunanistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Cebelitarık - Yunanistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Cebelitarık - Yunanistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

Maç, Cebelitarık'da, Victoria Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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