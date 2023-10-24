CBC Sport'un resmi internet adresinde kanalın uydu ve frekans bilgileri yer alıyor. Gerekli ayarlamaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için uydu ve frekans değerlerini incelemeyi unutmayın. CBC Sport frekansı ne? CBC Sport Şampiyonlar Ligi nasıl izlenir?

CBC Sport frekansı ne? CBC Sport Şampiyonlar Ligi nasıl izlenir?

Azerspace-1 uydusundan yayın yapan CBC Sport HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Azerspace-1 frekans bilgisi aşağıdadır. CBC Sport frekansı ne? CBC Sport Şampiyonlar Ligi nasıl izlenir?

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da yayın hayatına başlayan daha sonra Azerbaycan'da da yayın yapan CBC Sport'un uydu ve frekans bilgileri aşağıdaki gibidir.

Uydu adı: AzerSpace/Africasat 1a

Frekans: 11134

Polarite: H-Yatay

Sembol: 27500

FEC: 5/6

CBC SPORT UYDUDAN NASIL İZLENİR?

Öncelikle televizyonunuzun bağlı olduğu uydu ayarınızı yapın. AzerSpace veya Africasat 1A'ya göre ayarlamana yapmanız gerekiyor. Daha sonra kumandanızdan uydunuzun ''Ayarlar'' bölümüne gidin. Buraya geldikten sonra ''frekans'' oluşturma seçeneğini seçin ve değerleri girerek kanalı oluşturun.