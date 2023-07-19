Futbolda CB nedir, ne anlama gelir? sorusunu bu haberimiz içerisinde yanıtladık ve haberimiz içerisinde İngilizce futbol mevkileri kısaltmalarına yer verdik. Böylece merak edilmekte olan CB hangi mevki? sorusu da yanıt buldu. Peki, CB hangi mevki? Futbolda CB hangi mevki demek? Futbolda CB nedir, ne anlama geliyor?

Özellikle futbol ile ilgili anlarda birçok kez rastlamış olduğumuz Futbolda CB nedir, ne anlama geliyor? Merak ediliyor. Konu hakkında en çok merak edilen soru ise Futbolda CB hangi mevki demek? Sorusu oluyor. Futbolda yer almakta olan mevkileri temsilen kısaltmalar yer alıyor. Peki, CB hangi mevki? Futbolda CB hangi mevki demek? Futbolda CB nedir, ne anlama geliyor?

CB HANGİ MEVKİ?

Futbolda Türkçe ve İngilizce olmak üzere farklı dillerde kısaltmalar da bulunmaktadır. CB kısaltması ile İngilizce kısaltmalar arasında yer alıyor. CB kelimesi; Stoper (Center back) anlamına gelmektedir. Stoper, futbolda savunmanın önünde görev yapan ve topu kesip dağıtan oyuncu. Bu nedenle en önemli mevkilerden bir tanesidir.

İngilizce futbol mevkileri kısaltmaları;

GK : Kaleci (Goalkeeper)

CB : Stoper (Center back)

LB : Sol bek (Left back)

RB : Sağ bek (Right back)

DMF : Defansif orta saha (Defensive midfielder)

AMF : Ofansif orta saha (Attacking midfielder)

MF : Orta saha (Midfielder)

WF : Kanat forvet (Wing forward)

CF : Santrafor (Merkez forvet) (Center forward)