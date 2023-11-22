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Cayman Adaları bayraklı süper yatağa Fethiye Limanı'nda yakıt ikmali yapıldı

Cayman Adaları bayraklı 'Romea' adlı süper yat, Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi. 82 metre uzunluğundaki yat, Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Yatın haftalık kirasının 1 milyon 100 bin avro olduğu belirtiliyor.