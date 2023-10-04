Haberler ›› Turizm ›› Cayman Adaları bayraklı süper yat Fethiye'de akaryakıt ikmali gerçekleştirdi

Cayman Adaları bayraklı süper yat Fethiye'de akaryakıt ikmali gerçekleştirdi

Cayman Adaları bayraklı 'I Dynasty' adlı süper yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi. Yat, Fethiye Limanı'na bağlanarak Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Almanya'da 2015'te inşa edilen yat, birçok lüks donanıma sahip olup 11 süitte 34 kişi ve 36 mürettebat için konaklama imkanı sunmaktadır.