Cayman Adaları bayraklı süper yat Fethiye'de akaryakıt ikmali gerçekleştirdi
Cayman Adaları bayraklı 'I Dynasty' adlı süper yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi. Yat, Fethiye Limanı'na bağlanarak Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Almanya'da 2015'te inşa edilen yat, birçok lüks donanıma sahip olup 11 süitte 34 kişi ve 36 mürettebat için konaklama imkanı sunmaktadır.
Cayman Adaları bayraklı "I Dynasty" adlı süper yata, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 101 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.
Almanya'da 2015'te inşa edilen yat, spor salonu, güzellik salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.
Yatta, 11 süitte 34 kişi ile 36 mürettebat için konaklama imkanı bulunuyor.
Yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.