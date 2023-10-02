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Cayman Adaları bayraklı lüks yat Fethiye Limanı'nda akaryakıt ikmali gerçekleştirdi

Cayman Adaları bayraklı 'Aurora' adlı lüks yat, Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali yapıldı. Yat, Rus iş insanı Andrey Molchanoz'a ait olup, 2017 yılında Almanya'da üretildi. 74 metre uzunluğundaki yat, 6 lüks kamarasında 12 konuk ağırlayabiliyor ve birçok lüks özelliğe sahip.