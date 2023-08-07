Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki 'Blue' isimli yat Bodrum'a demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen Blue isimli yatta çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi ve 80 mürettebat bulunuyor. Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yapımı lüks yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.