Çaylaklar konusu nedir, oyuncuları kimler? Çaylaklar filmi ne zaman çıktı, nerede, hangi ülkede çekildi?

Çaylaklar konusu nedir? Çaylaklar filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan orijinal ismi The Rookıes olan Çaylaklar filmi, 2019 yapımı bir filmdir. Film hakkında izleyiciler, Çaylaklar konusu ne, oyuncuları kimler? Çaylaklar filmi ne zaman çıktı, nerede, hangi ülkede çekildi? araştırması yapıyor. Ayrıntılar sizlerle...

ÇAYLAKLAR FİLMİ NE ZAMAN?

Çaylaklar filmi TV'de ilk kez bugün 7 Temmuz Perşembe saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

ÇAYLAKLAR FİLMİ KONUSU NE?

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao'yu takip etmek için Budapeşte'ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv'den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

ÇAYLAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Alan Yuen'ın üstlendiği Çaylaklar filmi oyuncuları arasında Talu Wang, Sandrine Pinna, Milla Jovovich gibi yetenekli isimler yer alıyor.