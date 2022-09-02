Çaylaklar konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çaylaklar nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

Bugün Show TV'de Çaylaklar filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Çaylaklar nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Çaylaklar nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Yönetmenliğini Alan Yuen'in yaptığı Çaylaklar filmi bu akşam 20:00' da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Çaylaklar nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Çaylaklarnerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Çaylaklar oyuncu kadrosunda kimler var? Çaylaklar hangi yıl vizyona girdi?

ÇAYLAKLAR KONUSU NEDİR?

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao'yu takip etmek için Budapeşte'ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv'den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

ÇAYLAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Wang Talu , Zhao Feng rolünde

Sandrine Pinna Miao Yan olarak

Kıdemli ajan Bruce olarak Milla Jovovich

Ding Shan olarak Xu Weizhou

LV olarak Liu Meitong

Alan Wan Dedektif Burky olarak

Björn Freiberg trende Ajan olarak

Demir Yumruk olarak David Lee McInnis

Süet Lam

Bilim Adamı olarak Temur Mamisashvili

Bernadett Ostorhazi Scarlet olarak

Gizli ajan olarak Kyle Paul

Ajan olarak Fredrik Yderström

David Torok, Gao Hao'nun Koruması olarak

Paul Allica Kapı Görevlisi olarak

Asker olarak Barret Coates

Franz Rügamer Bilim Adamı / Asker olarak

Andrew Lane Cawthon - Iron Fist'in Asistanı

Kathy Chau

Seksi olarak Mekael Turner

Pierre Bourdaud Sipariş ajanı olarak

Troy Sandford Gao'nun sağ kolu olarak

Ajan olarak Isaac Fernandez

Yuan Jinglin olarak Xiao Zhan

ÇAYLAKLAR NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Macaristan ve Çin'de çekilmiştir. Film, 12 Temmuz 2019'da Çin'de piyasaya sürüldü.