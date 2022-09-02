Çaylaklar konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çaylaklar nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?
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Bugün Show TV'de Çaylaklar filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Çaylaklar nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Çaylaklar nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Yönetmenliğini Alan Yuen'in yaptığı Çaylaklar filmi bu akşam 20:00' da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Çaylaklar nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Çaylaklarnerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Çaylaklar oyuncu kadrosunda kimler var? Çaylaklar hangi yıl vizyona girdi?
Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao'yu takip etmek için Budapeşte'ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv'den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.
Wang Talu , Zhao Feng rolünde
Sandrine Pinna Miao Yan olarak
Kıdemli ajan Bruce olarak Milla Jovovich
Ding Shan olarak Xu Weizhou
LV olarak Liu Meitong
Alan Wan Dedektif Burky olarak
Björn Freiberg trende Ajan olarak
Demir Yumruk olarak David Lee McInnis
Süet Lam
Bilim Adamı olarak Temur Mamisashvili
Bernadett Ostorhazi Scarlet olarak
Gizli ajan olarak Kyle Paul
Ajan olarak Fredrik Yderström
David Torok, Gao Hao'nun Koruması olarak
Paul Allica Kapı Görevlisi olarak
Asker olarak Barret Coates
Franz Rügamer Bilim Adamı / Asker olarak
Andrew Lane Cawthon - Iron Fist'in Asistanı
Kathy Chau
Seksi olarak Mekael Turner
Pierre Bourdaud Sipariş ajanı olarak
Troy Sandford Gao'nun sağ kolu olarak
Ajan olarak Isaac Fernandez
Yuan Jinglin olarak Xiao Zhan
Film Macaristan ve Çin'de çekilmiştir. Film, 12 Temmuz 2019'da Çin'de piyasaya sürüldü.