Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Peki, Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu mu?

"21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi. Peki, Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu mu?

ÇAYKUR RİZESPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Bir yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçirmek isteyen Karadeniz ekibinde, yeni teknik adam için listesinde son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut yer alıyor. Rizespor'un, Palut ile son detayları görüşmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.