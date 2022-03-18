Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 18 Mart Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
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2021-2022 Süper Lig 30. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Çaykur Rizespor - Trabzonspor arasında oynanıyor. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor kaç kaç? Çaykur Rizespor - Trabzonspor golleri kim attı?
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Çaykur Rizespor - Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı bitti mi? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 18 Mart Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hakkında bilgiler!
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 18 Mart Cuma günü yani bugün saat 20:15'de başladı.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı bitti. Maçta 2-2 eşitlik var.
Maçta Çaykur Rizespor 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Çaykur Rizespor'un golleri:
- 59. dakika : Joel Pohjanpalo
- 64. dakika : Joel Pohjanpalo
Trabzonspor'un golleri:
- 48. dakika : Abdülkadir Ömür
- 70. dakika : Jorge Djaniny Tavares Semedo
Maçta şuanda 2-1 Rizespor üstünlüğü var.
Maç şimdi 2-2 oldu.
İLK YARI SONUCU : ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 TRABZONSPOR
VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
KEREM ERSOY(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)
MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)
HAKAN BAŞ(Temsilci)
Maç, Rize'de Çaykur Didi stadyumunda oynanıyor.