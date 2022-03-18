Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı izle! 18 Mart Cuma Çaykur Rizespor - Trabzonspor canlı Beinspots izle! araştırması yapıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 18 Mart Cuma günü yani bugün saat 20:15'de başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE!

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç tüm hızıyla devam ediyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR BEİNSPORTS CANLI İZLE!

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEREM ERSOY(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

HAKAN BAŞ(Temsilci)

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rize'de Çaykur Didi stadyumunda oynanıyor.

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