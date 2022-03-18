Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Mart Cuma Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Mart Çaykur Rizespor - Trabzonspormaçının gollerini kim attı? Çaykur Rizespor - Trabzonspor kaç puanda? Çaykur Rizespor - Trabzonspor ilk 11'de kimler var? Çaykur Rizespor - Trabzonspor ligde kaçıncı sırada? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç özeti yayınlandı mı? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç özeti çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 18 Mart Cuma günü yani bugün saat 20:15'de başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 2-1 Rizespor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPORMAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Çaykur Rizespor 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Çaykur Rizespor'un golleri:

59. dakika : Joel Pohjanpalo

64. dakika : Joel Pohjanpalo

Trabzonspor'un golleri:

48. dakika : Abdülkadir Ömür

Maçta şuanda 2-1 Rizespor üstünlüğü var.

İLK YARI SONUCU : ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 TRABZONSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEREM ERSOY(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

HAKAN BAŞ(Temsilci)

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rize'de Çaykur Didi stadyumunda oynanıyor.

Haberler.com - Gündem