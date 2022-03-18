Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Mart Cuma Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 18 Mart Cuma günü yani bugün saat 20:15'de başladı.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 2-1 Rizespor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Çaykur Rizespor 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Çaykur Rizespor'un golleri:
- 59. dakika : Joel Pohjanpalo
- 64. dakika : Joel Pohjanpalo
Trabzonspor'un golleri:
- 48. dakika : Abdülkadir Ömür
Maçta şuanda 2-1 Rizespor üstünlüğü var.
İLK YARI SONUCU : ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 TRABZONSPOR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
KEREM ERSOY(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)
MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)
HAKAN BAŞ(Temsilci)
Maç, Rize'de Çaykur Didi stadyumunda oynanıyor.