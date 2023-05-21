TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor Süper Lig'e çıktı mı? Sorusu, vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Çaykur Rizespor Süper Lig'e çıktı mı? Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi mi?

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Rizespor, sezonu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi. Karadeniz ekibi, bir yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'de. Peki, Çaykur Rizespor Süper Lig'e çıktı mı? Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi mi?

ÇAYKUR RİZESPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Çaykur Rizespor, Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu. 2 Karadeniz ekibi, TFF 1. Lig'den Play-Off oynamadan Süper Lig'e çıktı. Bülent Korkmaz'ın hocalığını yaptığı Çaykur Rizespor, 1 sezonluk aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e geri döndü. Altınordu maçı biter bitmez taraftarlar sahaya akın etti. Futbolcular ve taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu birlikte yaşadı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.