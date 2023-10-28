Çaykur Rizespor - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Rizespor - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rizespor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Rizespor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Rizespor - Galatasaray maç özeti! Rizespor - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Rizespor - Galatasaray maç özeti!
Rizespor - Galatasaray maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rizespor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Rizespor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Rizespor - Galatasaray maç özeti! Rizespor - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Rizespor - Galatasaray maç özeti haberimizde!
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Rizespor - Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Rizespor - Galatasaray maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor.
Rizespor - Galatasaray maçı 28 Ekim 2023 günü oynandı.
Rizespor - Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.