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Çaykur Rizespor - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Rizespor - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rizespor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Rizespor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Rizespor - Galatasaray maç özeti! Rizespor - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Rizespor - Galatasaray maç özeti!