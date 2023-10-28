Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu 11'i! Rizespor - GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray'ın 11'i
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, Rizespor - GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i!
Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu 11'i! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, Rizespor - GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i haberimizde...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Çaykur Rizespor;
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da Icardi ve Ziyech maç kadrosuna alındı, durumları maç saatinde belli olacak.