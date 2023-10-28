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Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu 11'i! Rizespor - GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray'ın 11'i

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, Rizespor - GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i!