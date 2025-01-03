Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı, Süper Lig 18. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligin üst sıralarındaki yarışın kızıştığı bu dönemde, iki takımın performansı merakla bekleniyor. Beşiktaş, deplasmanda 3 puanı hedeflerken, ev sahibi Çaykur Rizespor da güçlü rakibini mağlup ederek sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçları oynanacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi bu akşam Rize'de oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması Çaykur Didi Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

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