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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Çaykur Rizespor-Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Çaykur Rizespor- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

03-01-2025 Ç.RİZESPOR VS BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ç. Rizespor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Ç.Rizespor-Beşiktaş maçı, 3 Ocak Cuma günü oynanacak.

Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Beşiktaş maçı, saat 20:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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