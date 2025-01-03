Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Çaykur Rizespor-Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Çaykur Rizespor- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
03-01-2025 Ç.RİZESPOR VS BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Ç. Rizespor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Ç.Rizespor-Beşiktaş maçı, 3 Ocak Cuma günü oynanacak.
Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ç.Rizespor-Beşiktaş maçı, saat 20:00 başlayacak.