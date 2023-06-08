Çaykur, 24 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamayla çaya zam yapıldığı iddialarını yalanlamıştı. Peki, Çaykur çay kaç TL oldu? Çaykur çayları zamlandı mı? Peki, Çaykur 1 kg çay kaç TL oldu? Çaykur çayları zamlandı mı?

2 hafta önce "Çaya zam yapıldı" iddialarını yalanlayan Çaykur, çay fiyatlarına yüzde zam yaptı. Peki, Çaykur çay kaç TL oldu? Çaykur çayları zamlandı mı?

ÇAYKUR ÇAY KAÇ TL OLDU?

ÇAYKUR'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor. Ocak 2023'te yayımlanan eski listede; 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken, bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.