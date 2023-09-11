Çayırova'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi 313 Sokak ile 312. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 06 BPV 621 plakalı otomobil ile 41 AOU 533 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savruldu, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar hastaneye götürüldü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin çarpıştığı ve yardıma koşan vatandaşlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ