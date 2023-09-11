Çayırova'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 41 AOU 533 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi 312. Sokak'ta B.A. yönetimindeki 06 BPC 621 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Otomobil