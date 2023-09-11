Çayırova'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.