Çaycuma nerede, hangi ilin ilçesidir? Çaycuma nereye bağlı, hangi bölgede? Çaycuma haritadaki yeri neresidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 320 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti." ifadelerini kullandı. Çaycuma'da bulunan doğalgaz rezervinin ardından vatandaşlar, Çaycuma nerede, hangi il ve ilçede? Çaycuma nereye bağlı? Çaycuma haritadaki yeri neresidir? merak etti. İşte detaylar...

Çaycuma neresidir? Çaycuma nerede? Çaycuma haritadaki yeri neresi? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Çaycuma nerede, hangi il ve ilçede? Çaycuma nereye bağlı?

ÇAYCUMA NEREDE?

Çaycuma, Zonguldak ilinin bir ilçesidir.

Bölgedeki önemli sanayi tesisleri 1970'te kurulan, özelleştirme kapsamında OYAK'a satılarak "OYKA Kağıt Fabrikası" adını alan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Fabrikası ve Perşembe beldesi ile arasında kalan Organize Sanayi Bölgesidir. Filyos beldesinde de Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası bulunmaktadır. Filyos limanı projesi Çaycuma'nın Filyos beldesinde yürütülmektedir . Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz yatakları ve Türkiye'nin önemli Kuvarst kristali yataklarıda bu ilçede bulunur .

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Çaycuma Kampüsü'nü barındırır.

Aynı zamanda Çaycuma bir havalimanına sahiptir. Zonguldak Havalimanı, Çaycuma'nın Saltukova beldesinde kalır. Türk Hava Yolları İç Hatlar hizmeti verir. Haftanın üç günü İstanbul Havalimanı uçuşları yapılmaktadır. Yurt dışında yaşayan göçmen nüfus nedeniyle Dış Hatlar uçuşları da yapılmaktadır. Düsseldorf Havalimanı uçuşları mevcuttur.

ÇAYCUMA HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Çaycuma, Zonguldak'ın bir ilçesidir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

ÇAYCUMA COĞRAFYA

Zonguldak il merkezinin doğusunda kalmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Bartın, güneyinde Devrek yer alır. Yüzölçümü 490 Km2'dir.

Çaycuma, Filyos Çayı ve bu çayın oluşturduğu vadi üzerine kuruludur. Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. En büyük yükseltisi; Balat Dağı'dır.

ÇAYCUMA TARİHÇESİ

19. yüzyılda Kastamonu Vilayeti Çarşamba (Devrek) kazasına, 1873'te Bartın'a, 1902'de Çarşamba Nahiyesi olarak Zonguldak'a bağlandığı salnamelerden ve yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olmayan Çaycuma, Cumhuriyet döneminde özellikle son zamanlarda bulunan doğalgaz yatakları ve Filyos limanı projesi sayesinde Türkiye'nin önemli ekonomik bölgelerinden biri olmaya adaydır . Osmanlı zamanında köylerden Filyos Çayı kenarında kurulu bölge pazarına giden insanlar "Çaya cumaya gidiyorum" söylemi zamanla kaynaşmış ve Çaycuma şeklini almıştır. Bu söylem 1911 yılında ilçenin adının Samsun'daki Çarşamba ile karıştırıldığından dolayı resmi olarak Çaycuma olarak değiştirilmesine neden olmuştur ve 1944 yılında ise Devrek'e bağlı bir nahiye iken ilçe konumuna getirilmiştir.