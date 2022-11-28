Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih sondaj gemisine ilişkin "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız." ifadesi kullanıldı. Peki, Çaycuma'da doğal gaz bulundu mu?

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında yeni yerine ulaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından yapılan açıklamada yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusuna ulaştığı belirtildi. Peki, Çaycuma'da doğal gaz bulundu mu? İşte detaylar haberimizde...,

ÇAYCUMA'DA DOĞAL GAZ BULUNDU MU?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih sondaj gemisine ilişkin "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük keşif yapılmıştı.

Üretim ve altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği Karadeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor.

Bakan Dönmez: Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.