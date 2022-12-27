2022 yılının son Kabine Toplantısı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz gazına ilişkin yeni müjdeler verdi. Peki, Çaycuma 1 kuyusu nerede? Çaycuma nerede?

ÇAYCUMA 1 KUYUSU NEREDE?

Sakarya Gaz Sahası'nda yer alıyor. Çaycuma kuyusu Çaycuma'nın açıklarındadır.

Çaycuma'da 58 milyar metreküplük yeni rezerv keşfedildiğini belirten Erdoğan, detaylı analizlerle daha önce keşfedilen 540 milyar metreküplük rezervin de 652 milyar metreküp olarak revize edildiğini söyledi. Toplam rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi. Fatih sondaj gemisinin 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladığını hatırlatan Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız." dedi. Daha önce yapılan 540 milyar metreküplük rezerv keşfinin de detaylı analizler sonucu 112 milyar metreküp daha arttığını belirten Erdoğan, "Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 652 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı." şeklinde konuştu.

ÇAYCUMA NEREDE?

Çaycuma, Zonguldak ilinin bir ilçesidir. Bölgedeki önemli sanayi tesisleri 1970'te kurulan, özelleştirme kapsamında OYAK'a satılarak "OYKA Kağıt Fabrikası" adını alan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Fabrikası ve Perşembe beldesi ile arasında kalan Organize Sanayi Bölgesidir. Filyos beldesinde de Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası bulunmaktadır. Filyos limanı projesi Çaycuma'nın Filyos beldesinde yürütülmektedir . Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz yatakları ve Türkiye'nin önemli Kuvarst kristali yataklarıda bu ilçede bulunur .