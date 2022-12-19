Çaycı Hüseyin annesi neden öldü? Çaycı Hüseyin (Alpaslan Özmol) annesi kim?

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ÇAYCI HÜSEYİN ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alpaslan Özmol annesini kaybetti. Acı haberi, Özmol'un şimdilerde rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden paylaştı.