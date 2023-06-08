Son zamanlarda birçok farklı ürüne gelen zamlar arasında çayın son durumu da merak ediliyor ve araştırılıyor. Yeşil çayın alım fiyatında değişikliğe gidilmesinin ardından çay fiyatları merak edilmekte. Peki, Çaya zam var mı? Çaya zam geldi mi? Çaya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken fiyatlarda değişikliğe gidildi ve böylece merak edilmekte olan Çaya zam var mı? Gibi birçok zam sorusu yanıt buldu. Birçok farklı platformda yer alan haberlerin ardından Çaya zam var mı? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Çaya zam var mı? Çaya zam geldi mi? Çaya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

ÇAYA ZAM VAR MI?

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95.95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı. Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43'e tekabül ediyor.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, yaş çay alım fiyatını da açıkladı. Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.