2023 ürünü yaş çay alım fiyatında Çaya zam mı geldi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok kişi tarafından yeşil çay alım fiyatlarındaki değişiklik araştırılıyor. Peki, Çaya zam mı geldi? Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Yaş çaya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

Ocak 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede çayın fiyatı değişiklik gösterdi. Birçok farklı platformda yer alan haberlerin ardından Çaya zam mı geldi? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Çaya zam mı geldi? Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Yaş çaya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

ÇAYA ZAM MI GELDİ?

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95.95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı. Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43'e tekabül ediyor.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, yaş çay alım fiyatını da açıkladı. Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.