Çaya zam mı geldi? SON DAKİKA 1 kg çay ne kadar oldu? Çay fiyatları - Haberler

ÇAY, AFYON (Haberler.com) - Çaya zam mı geldi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Yaş çaya yapılan zammın ardından gözler kuru çaya yapılacak zamda idi. 1 kg çay ne kadar oldu?

ÇAYA ZAM MI GELDİ?

2022 yılının ikinci yarısı yaklaşırken bazı ürünlerde yaşanan fiyat değişimleri takip ediliyor. Çaykur'un çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptığı bildirildi.

BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

ÇAYIN ENFLASYON SEPETİNDEKİ AĞIRLIĞI 0,5'LERDE

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında görülecek.

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