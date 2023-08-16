ÇAYA ZAM GELDİ Mİ? 16 Ağustos 2023 çay fiyatları ne kadar oldu? Çaykur çay fiyatları yeni fiyat ne kadar?

Karadeniz'in tüm dünyaya ihraç ettiği milli ürünümüz olan çayın fiyatı yine zamlandı. Çaykur, çay fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 3 ayda çaya üçüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 63.6 zamlandı. Peki, çaya zam geldi mi? 16 Ağustos 2023 çay fiyatları ne kadar oldu? Çaykur çay fiyatları yeni fiyat ne kadar? İşte detaylar…

Çaykur, çay fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. Yapılan bu zamla beraber üçüncü kez zam yapılmış oldu. Hem çay üreticileri hem de tüketiciler çaya zam geldi mi? 16 Ağustos 2023 çay fiyatları ne kadar oldu? Çaykur çay fiyatları yeni fiyat ne kadar? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

ÇAYA ZAM GELDİ Mİ?

Çaykur, çay fiyatlarına Haziran başından bu yana üçüncü defa zam yaptı. 8 Haziran tarihinde kuru çay fiyatlarını yüzde 43 oranında yükselten Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 artışla gerçekleştirdi ve 15 Ağustos itibariyle çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi. Bu son gelişmeyle beraber, Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son üç ayda toplamda yüzde 63.6 oranında artmış oldu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi.